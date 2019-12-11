2019-12-11T14:06:57+03:00
Общество

Wizz Air первой подала заявку на полеты по «открытому небу» из Пулково

Особый режим должен начать действовать в петербургском аэропорту с января 2020 года
Петр КИБЕР
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По режиму "открытого неба" летать из Пулково можно будет удобнее и дешевле.По режиму "открытого неба" летать из Пулково можно будет удобнее и дешевле.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air первой подала заявку на полеты из Пулково по режиму «открытого неба». По данным Минтранса, это несколько пока неназванных маршрутов. Если все пойдет по плану, то новые бюджетные направления из Петербурга откроются у же в ближайшее время.

- Как только любая авиакомпания-лоукостер заявит о своей готовности летать по каким-то маршрутам, мы тут же реализуем введение седьмой степени «открытого неба» на практике. Сейчас появилась первая конкретная заявка от Wizz Air, - приводит слова замминистра транспорта РФ Александра Юрчика ТАСС.

Чиновник уверяет, что все согласования пройдут достаточно быстро. А это значит, что уже с начала 2020 года, когда «открытое небо» заработает в Пулково, венгерский лоукостер сможет расширить свои маршруты с нынешних Венгрии и Великобритании. Интерес к полетам из Пулково проявляют также Ryanair и EasyJet.

Справка КП:

Седьмая степень свободы «Открытого неба» позволяет иностранным авиакомпаниям совершать полеты в третьи страны. То есть не только в «родную», где перевозчик зарегистрирован, но и в любую, из установленного списка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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