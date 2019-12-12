Дело петербуржца, рубившего брокеров топором, передали в суд

СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-12T14:56:38+03:00

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Московский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело в отношении 47-летнего Александра Скрипкина, которого обвиняют в нападении с топором на брокерскую контору. Резня в бизнес-центре «Лидер», расположенном на площади Конституции, произошло 30 июля.

- 30.07.2019, находясь в офисе ООО "БКС", в ходе общения с потерпевшими, находясь в состоянии аффекта, нанес одному менеджеру удар топором в голову, причинив физическую боль без телесных повреждений. Второму - 2 удара топором по телу, причинив вред средней тяжести. Третьему 1 удар, причинив тяжкий вред здоровью, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Причиной для разборок стали претензии мужчины к брокерам. Им он за полгода до инцидента он передал внушительную сумму денег, которые надеялся увеличить при помощи «спекулятивных операций». Однако финансисты капиталы мужчине не нажили, а наоборот все растеряли.

Потеря денег и привела петербуржца к топору. По статье за покушение на убийство двух и более лиц в состоянии аффекта обвиняемому грозит до пяти лет исправительных работ или тюрьма на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU