2019-12-13T15:00:36+03:00
Происшествия

Суд рассмотрит апелляцию на арест экс-доцента СПбГУ Соколова 16 декабря

Историк обвиняется в жестоком убийстве своей 24-летней любовницы
Ольга НАЗАРКИНА
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16 декабря суд рассмотрит апелляцию на арест Олега Соколова.16 декабря суд рассмотрит апелляцию на арест Олега Соколова.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В понедельник, 16 декабря, Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест экс-доцента Олега Соколова по делу об убийстве его 24-летней любовницы.

- Заседание по апелляции начнется в 12.30, - уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, решение о заключении Соколова под стражу было вынесено Октябрьским районным судом 11 ноября. На этом заседании историк дал первые публичные показания после гибели аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, которую, по его собственному признанию, он убил в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года.

На заседании Соколов плохо владел собой и вел себя не совсем адекватно. Когда судья начал озвучивать подробности трагедии, 63-летний историк неожиданно схватился за голову и начал биться об стену. У него случилась самая настоящая истерика.

На вопрос за что он убил девушку, Соколов ответил, что они жили счастливо, хотели пожениться, но в последнее время Анастасия «из идеала превратилась в существо из страшной сказки», ее «бесили» его взрослые дети, а потом она якобы напала на него ножом.

Напомним, что защита доцента утверждала, что он не опасен для общества и просила домашний арест. Суд отказал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Суд рассмотрит апелляцию на арест экс-доцента СПбГУ Соколова 16 декабря