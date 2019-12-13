2019-12-13T18:45:32+03:00
Дом. Семья

Спасенные волонтерами кошки снова попали в кафе «Гулу», где их морили голодом

Усатые неделю сидели без еды в закрытом заведении на Васильевском острове
Ольга НАЗАРКИНА
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Котокафе «Гулу» держит на 4-й линии Васильевском острове гражданин КНР Минхэн Юй.Котокафе «Гулу» держит на 4-й линии Васильевском острове гражданин КНР Минхэн Юй.Фото: СОЦСЕТИ
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Зоозащитницы, которые спасли из котокафе «Гулу» четырех кошек, теперь обвиняют их владельца Минхэна Юя в том, что он угрожал им, чтобы вернуть животных. Напомним, котокафе «Гулу» держит на 4-й линии Васильевском острове гражданин КНР Минхэн Юй. В конце сентября местные жители заметили, что кошки неделю сидят взаперти, хозяин бросил их на произвол судьбы. В итоге животных забрали на передержку две девушки. Информация о том, что теперь Минхэн Юй угрожал девушкам и никак не компенсировал траты на их лечение и корм, появилась в паблике «Живодерам.нет» в соцсетях. По словам волонтерок, хвостатые по состоянию здоровья не могли вернуться к владельцу. Их возмутило не только такое «коллекторское поведение», но и тот факт, что Минхэн Юй не компенсировал им траты на лечение и еду для животных. Девушки утверждают, что только одной из них он дал 1300 рублей. Сам владелец китайского кафе считает иначе и обвиняет зоозащитниц во лжи. Об этом он заявил на своей странице «ВКонтакте». По мнению Минхэн Юя, кошки не сидели без еды неделю, он кормил их каждый день. Кроме того, он не просил волонтерок о помощи, и девушки забрали у него питомцев без разрешения. Денежные претензии активисток он считает странными, потому что сам о помощи не просил и считал, что девушки действуют добровольно и бесплатно. Угрозы со своей стороны он тоже опровергает и заявляет, что готов доказать это в полиции, если девушки вдруг туда обратятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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