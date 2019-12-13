Петербуржцы попросили Смольный проложить городе 700 км новых велодорожек

СЕГОДНЯ 18:48 2019-12-13T18:48:41+03:00

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Жители Петербурга три месяца подряд направляли в Городской центр управления парковками свои пожелания по развитию сети велодорожек. 12 декабря в комитете по развитию транспортной инфраструктуры подсчитали, что любители езды на велосипеде попросили обустроить в будущем более 700 км новых маршрутов.

- Самыми востребованными оказались горожанами велодорожки на юго-западе Петербурга, особенно в районах новой жилой застройки. На севере города, по мнению петербуржцев, также следует увеличить количество велодорожек для расширения уже существующей сети веломаршрутов, - рассказали в пресс-службе КРТИ.

В комитете обратили внимание, что два маршрута на проспекте Маршала Жукова (от проспекта Ветеранов до улицы Маршала Казакова) и по шоссе Революции (от Пискаревского проспекта до Бокситогорской улицы) уже включены в адресную программу развития веломаршрутов на 2020–2022 годы.

Ранее стало известно, что в 2020 году Петербург может лишиться пунктов городского велопроката. Дело в том, что у проекта «Велогород» по-прежнему большие трудности с деньгами, и организаторы опасаются, что не смогут добиться новых субсидий из бюджета города.

ИСТОЧНИК KP.RU