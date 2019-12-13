От полыхающего ангара на улице Салова остались только тлеющие завалы

13 Дек. 22:57 2019-12-13T22:58:47+03:00

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Спасатели МЧС рассказали о ходе ликвидации крупного пожара в ангаре с бытовой химией на улице Салова. За три часа они сократили в два раза площадь возгорания – с 4,5 тысяч квадратных метров до 2200 кв.м. Кадры изнутри пылающего здания захватывали дух и пугали одновременно. Пожарные работали в опасных условиях нулевой видимости и при угрозе обрушения кровли ангара. Но, к счастью, все прошло благополучно. Спустя 4 часа появились хорошие новости.

- В 21:16 пожарным наконец-то удалось ликвидировать открытое горение. Сейчас там осталось лишь тление в завалах на площади 100 квадратных метров, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сведений о пострадавших по-прежнему нет. Вечером, когда пожар только начался, из ангара срочно эвакуировали около сотни людей. Напомним, огонь тушили сразу 174 человека из личного состава и 44 единицы техники МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU