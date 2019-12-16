Все, кроме Формулы-1: Трасса «Игора Драйв» получила категорию FIA Grade 2

СЕГОДНЯ 16:11 2019-12-16T16:11:54+03:00

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Новая трасса «Игора Драйв», построенная на одноименном горнолыжном курорте под Петербургом, официально получила категорию Grade 2 от международной автоспортивной федерации (FIA). Теперь здесь можно проводить все виды соревнований, кроме Формулы-1. Пока.

- Да, присвоение категории произошло еще в конце ноября, но официальные документы мы получили лишь на днях, - рассказали корреспонденту «КП-Петербург» в Российской автоспортивной федерации (РАФ).

При этом здесь построен не просто трек для кольцевых гонок, но и внутри него - трасса для ралли-кросса. Согласно календарю FIA на 2020-й год, 18-19 июля здесь состоится этап чемпионата мира по ралли-кроссу.

А еще раньше, в мае, на асфальтовое кольцо выйдут болиды немецкой гоночной серии DTM. 29-30 мая пройдут предварительные заезды а 31 числа состоится сама гонка. Одновременно с ней в РАФ планирует провести этап и российского кольцевого чемпионата (РСКГ).

К слову, серия DTM задержится в «Игоре» как минимум пять лет года - контракт подписан на такой срок. Но главным, конечно, остается вопрос с Формулой-1. О возможности переноса российского этапа из Сочи под Петербург серьезно стали говорить осенью 2019 года. Но пока этот вопрос еще «в процессе».

ИСТОЧНИК KP.RU