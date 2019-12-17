Спасатели МЧС готовятся к возможному наводнению в Петербурге и хотят закрыть дамбу
Аномальная погода, которую прогнозируют на среду 18 декабря в Петербурге, перевела в усиленный режим работы многие городские службы. Напомним, в Северной столице обещают проливные дожди, до шести градусов тепла, а также мощные порывы ветра до 24 м/c в прибрежных районах. Петербуржцев просят быть крайне осторожными на улице и смотреть в оба.
Ранее комитет по благоустройству распорядился закрыть в городе некоторые парки. Теперь забеспокоилось и МЧС – спасатели ожидают сильный подъем уровня воды в Неве.
- В связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков главным управлением МЧС России по Петербургу рассматривается вопрос о возможном закрытии затворов комплекса защитных сооружений от наводнений, - сообщает пресс-служба Смольного.
Известно, что губернатор Петербурга уже дал добро на закрытие дамбы в случае необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU