2019-12-17T20:08:55+03:00
Происшествия

Спасатели МЧС готовятся к возможному наводнению в Петербурге и хотят закрыть дамбу

Губернатор уже дал добро на закрытие створов дамбы в случае угрозы наводнения 18 декабря
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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18 декабря уровень воды на Неве может существенно подняться, что грозит наводнением.18 декабря уровень воды на Неве может существенно подняться, что грозит наводнением.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Аномальная погода, которую прогнозируют на среду 18 декабря в Петербурге, перевела в усиленный режим работы многие городские службы. Напомним, в Северной столице обещают проливные дожди, до шести градусов тепла, а также мощные порывы ветра до 24 м/c в прибрежных районах. Петербуржцев просят быть крайне осторожными на улице и смотреть в оба.

Ранее комитет по благоустройству распорядился закрыть в городе некоторые парки. Теперь забеспокоилось и МЧС – спасатели ожидают сильный подъем уровня воды в Неве.

- В связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков главным управлением МЧС России по Петербургу рассматривается вопрос о возможном закрытии затворов комплекса защитных сооружений от наводнений, - сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что губернатор Петербурга уже дал добро на закрытие дамбы в случае необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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