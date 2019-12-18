Аномально теплый декабрь в Петербурге побил температурный рекорд

18 Дек. 23:30 2019-12-18T23:30:43+03:00

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Аномально теплый декабрь в Петербурге все-таки смог побить исторический температурный рекорд. Несмотря на дожди, штормовой ветер и угрозы подтопления и наводнения 18 декабря стал самым теплым с 1956 года. Об этом сообщил ведущий специалист «Центра Фобос», метеоролог Михаил Леус в своем Facebook.

- Петербург бьет 63-летний рекорд! В 18:00 температура воздуха в Северной столице достигла +6,8 градусов по Цельсию. Это уже на 0,4 градуса больше прежнего достижения 1956 года, - пишет метеоролог.

По информации любительского сообщества синоптиков «Погода в Петербурге» во «Вконтакте», итоговое значение максимальной температуры 18 декабря 2019 года составило 7,6 градусов тепла. Более того, в городе обновился суточный рекорд по количеству осадков. Их в Петербурге выпало за день сразу 10,2 мм, превзойдя показатели этого же числа в 2005 году.

ИСТОЧНИК KP.RU