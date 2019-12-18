2019-12-18T19:41:50+03:00
Общество

Из-за угрозы особо опасного наводнения в Петербурге закрыли дамбу

Кроме этого временно остановили движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге закрыли дамбы из-за угрозы наводнения. Фото: vk.com/spb_today_unpublishedВ Петербурге закрыли дамбы из-за угрозы наводнения. Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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18 декабря в 17:21 в Петербурге закрыли комплекс защитных сооружений для защиты от воздействия нагонной волны. Напомним, ранее МЧС предупреждало о возможном наводнении 18 декабря. Позже в городском «Водоканале» сообщили о вероятности локальных подтоплений в некоторых районах.

- Грядущее наводнение расценивается как особо опасное. Для предотвращения его угрозы дамбу закрыли. На свой максимальный уровень вода в акватории Невской губы поднимется около полуночи 19 декабря – это будет более 200 сантиметров, - передает пресс-служба Комплекса защитных сооружений.

Из-за наводнения временно остановили движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру. Дамбу откроют ориентировочно в 8:30 19 декабря.

Напомним, что на четверг в Петербурге МЧС прогнозирует шторм. Местами порывы ветра дойдут до 28 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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