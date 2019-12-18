2019-12-18T20:26:46+03:00
Общество

На время штормового предупреждения в Петербурге закрыли сады и скверы

В Петербурге ожидается усиление ветра до 28 м/с
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге закроют пять садов и три сквера на время шторма ради безопасности горожан.В Петербурге закроют пять садов и три сквера на время шторма ради безопасности горожан.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Комитет по благоустройству Петербурга сдержал свое раннее обещание и закрыл 18 декабря несколько городских парков. Всему виной штормовое предупреждение, которое прогнозируется в городе. Напомним, в городе не только усилится ветер до 28 м/с, но и поднимется уровень воды на целых два метра. В нескольких районах ожидается подтопления, из-за угрозы особо опасного наводнения уже закрыли дамбу.

- Заботясь о безопасности петербуржцев, 18 декабря с 17:00 вплоть до возвращения хорошей погоды закрываются сады Никольский, Таврический, Сан-Галли, Овсянниковский и Лопухинский, а также три сквера – Старовойтовой, Екатерининский и у Казанского собора, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

Садово-парковые и дорожные предприятия переходят на усиленный и круглосуточный режим работы. Они будут объезжать город и убирать поваленные деревья, если такие появятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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