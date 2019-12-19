2019-12-19T02:21:38+03:00
Происшествия

Наводнение с глыбами льда нагрянуло в Сестрорецк

Затопило как сам город, так и поселки, находящиеся рядом с Финским заливом [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Вода с Финского залива принесла с собой глыбы льда. Фото: vk.com/spb_todayВода с Финского залива принесла с собой глыбы льда. Фото: vk.com/spb_today
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Несмотря на закрытие дамбы, некоторые районы Петербурга остались беззащитны от наводнения с 18 на 19 декабря, которому придавали статус особо опасного. В частности, пострадал Сестрорецк, куда вместе с водой нагрянули и куски, похожие на глыбы льда. Очевидцы беспокоились, что штормовой ветер оборвет провода на линии электропередач и на улицах города наступит хаос.

Жители Сестрорецка, которые стали очевидцами наводнения, побежали врассыпную. Фото: vk.com/spb_today

Жители Сестрорецка, которые стали очевидцами наводнения, побежали врассыпную. Фото: vk.com/spb_today

Особенно несладко пришлось жителям двух поселков Петербурга – Горская и Александровская. Они расположены как раз на берегу Финского залива. Местами вода там уже по колено.

- Наши поселки в воде… Начало топить после 21:00. Из-за дамбы каждое наводнение приносит серьезный вред поселкам! – пишет местный житель в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Особенно не повезло жителям поселков Горная и Александровская. Фото: vk.com/spb_today

Особенно не повезло жителям поселков Горная и Александровская. Фото: vk.com/spb_today

Тем временем, уровень воды в акватории Невской губы, к счастью, стремительно падает. Его максимальный показатель доходил до 221 сантиметра. Вскоре дамбу откроют. А вот ликвидировать разнообразные последствия бушующего шторма в Петербурге наверняка будут еще долго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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