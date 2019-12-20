СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-20T13:22:54+03:00

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Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга обрел нового руководителя.Вместо ушедшего в «Метрострой» Сергея Харлашкина КРТИ возглавил Андрей Семчанков. Ранее он был одним из заместителей главы комитета.

- Временно исполняющий обязанности заместителя председателя комитета - Семчанков Андрей Васильевич, - сообщается на официальном сайте КРТИ.

Семчанков начинал в КРТИ с должности заместителя председателя в 2015 году, через три года получил повышение до первого зампреда. Чиновник имеет строительное образование, более 20 лет отслужил в российской армии, а в 2014 году был назначен главным инженером в СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Напомним, что ранее председатель КРТИ Сергей Харлашкин перешел на работу в «Метрострой». С 19 декабря он стал исполняющим обязанности руководителя компании вместо гендиректора Николая Александрова, которого подозревают в растрате 178 миллионов рублей, исчезнувших при строительстве Фрунзенского радиуса.

Подготовила Алиса Иняхина.

ИСТОЧНИК KP.RU