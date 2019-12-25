Погода в декабре 2019 года в Петербурге на 10 градусов теплее обычного

СЕГОДНЯ 09:14 2019-12-25T09:18:20+03:00

В Петербурге декабрь 2019 года на 8-9 градусов теплее обычного Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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За текущую зиму жители Петербурга видели снег всего пару раз, что несравнимо с прошлым годом. Декабрь 2019 года выдался настолько теплым, что в лесу из-под земли вылезли грибы, на клумбах распустились цветы, а птицы отказались улетать за южные «курорты». В среду, 25 декабря, температура в Северной столице снова будет на 8-9 градусов выше средних многолетних показателей.

- В среду, 25 декабря, Петербург останется под влиянием циклонического вихря. Небо продолжат закрывать плотные облака, временами проливаясь дождями. Температура воздуха в городе плюс 3-5 градусов, по области плюс 1-6 градусов. Ветер переменный – 1-6 метров в секунду, - рассказал ведущий синоптик «Центра Фобос» Михаил Леус.

Возможно, немного похолодает ближе к выходным. На данный момент метеорологи прогнозируют, что в пятницу, 27 декабря, температура воздуха опустится до 0 минус 2 градусов по Цельсия. Вероятно, выпадет мокрый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU