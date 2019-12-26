2019-12-26T19:38:49+03:00
Общество

Рабочим «Метростроя» выплатят 97 миллионов рублей долгов по зарплате

Общая задолженность превышает 165 миллионов рублей
Петр КИБЕР
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Рабочим "Метростроя" начали выплачивать долги по зарплате.Рабочим "Метростроя" начали выплачивать долги по зарплате.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Рабочие петербургского «Метростроя» не первый год живут в постоянном ожидании зарплаты. Ситуация с задержками заработанных денег не раз приводила к забастовкам. Многомиллионные долги есть у компании и сейчас, но с приходом нового руководителя их начали гасить. Деньги на счет «Метростроя» за работы на Лахтинско-Правобережной линии и Фрунзенском радиусе перечислил Смольный.

- По словам временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Метрострой» Сергея Харлашкина, на 25 декабря сумма поступлений составила 156 млн рублей. Из них 97 млн рублей изъяты службой судебных приставов на выплату зарплаты, - сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. - Первые выплаты рабочим уже выполнены.

23 декабря было подписано постановление Правительства Санкт-Петербурга о перераспределении лимитов финансирования по объектам метрополитена. В ближайшее время «Метрострой» получит 488 млн рублей за работы, выполненные на Красносельско-Калининской линии. Из них 165 млн пойдут на выплату заработной платы.

В течение января вся задолженность пред строителями будет погашена, а дальше выплата зарплаты войдет в нормальный ритм.

Напомним, что по решению собрания акционеров «Метростроя» бывший глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин с 19 декабря исполняет роль руководителя компании. Прежний гендиректор Николай Александров арестован по подозрению в растрате 178 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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