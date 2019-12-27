Юбиляра Михаила Боярского наградили почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом»
Михаила Боярского, отметившего 26 декабря 70-летие, наградили почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Это случилось сразу после окончания спектакля «В этом милом старом доме» в театре Ленсовета. Народного артиста чествовали прямо на сцене не только аплодисментами и букетами от зрителей, но и теплыми словами от коллег по цеху и губернатора города.
- У вас множество поклонников и в нашей стране, и за ее пределами. Но больше всего их в вашем родном Петербурге. Я считаю самой главной наградой ту, которой отмечает город, - сказал глава Петербурга, награждая именинника на сцене театра Ленсовета.
В ответ, уже с почетным знаком на груди, Михаил Боярский снял шляпу, взял в руки микрофон и поблагодарил любимую публику и весь город теплыми словами. А до этого он в очередной раз покорил сердца зрителей исполнением знаменитой трогательной песни «Все пройдет - и печаль, и радость».
Михаил Боярский: главному мушкетёру страны - 70 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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