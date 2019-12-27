Юбиляра Михаила Боярского наградили почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом»

СЕГОДНЯ 01:58 2019-12-27T01:58:49+03:00

Юбиляр растрогался от оваций, букетов, поздравлений и выступил с благодарственной речью на сцене театра Ленсовета после окончания спектакля. Фото: gov.spb.ru

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Михаила Боярского, отметившего 26 декабря 70-летие, наградили почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Это случилось сразу после окончания спектакля «В этом милом старом доме» в театре Ленсовета. Народного артиста чествовали прямо на сцене не только аплодисментами и букетами от зрителей, но и теплыми словами от коллег по цеху и губернатора города.

- У вас множество поклонников и в нашей стране, и за ее пределами. Но больше всего их в вашем родном Петербурге. Я считаю самой главной наградой ту, которой отмечает город, - сказал глава Петербурга, награждая именинника на сцене театра Ленсовета.

В ответ, уже с почетным знаком на груди, Михаил Боярский снял шляпу, взял в руки микрофон и поблагодарил любимую публику и весь город теплыми словами. А до этого он в очередной раз покорил сердца зрителей исполнением знаменитой трогательной песни «Все пройдет - и печаль, и радость».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/751769" frameborder="0"></iframe> Михаил Боярский: главному мушкетёру страны - 70 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU