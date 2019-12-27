Тренер «Зенита» Владислав Радимов рассказал о разводе с Булановой и новых отношениях

СЕГОДНЯ 13:30 2019-12-27T13:30:09+03:00

Влад Радимов и Татьяна Буланова разошлись больше трех лет назад, но только сейчас экс-футболист сказал пару слов о разводе. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Изменить размер текста: A A

Владислав Радимов, бывший звездой «Зенита» в начале-середине 2000-х годов, сейчас трудится в должности главного тренера зенитовского дубля и не особо попадает в поле зрения СМИ. После развода с певицей Татьяной Булановой прошло больше трех лет и журналистам Радимов особо не интересен. Тем более, что о расставании со звездной супругой он рассказал только сейчас, когда все давно утихло.

- Я развелся с Татьяной и хочу сказать ей спасибо за две вещи. Первая – она родила мне сына. Вторая – мы вовремя разошлись, и я встретил девушку, с которой мне хорошо и комфортно, - заявил Владислав в интервью «Чемпионату».

О том, что послужило причиной разрыва, экс-футболист распространяться не стал. Однако вероятнее всего ей стала проблема с алкоголем. Спортсмен не раз был пойман пьяным за рублем. В последний раз его из полиции забирала жена. После этого Радимов с Булановой развелись. На этом их 11-летняя совместная жизнь была завершена, у пары остался сын, котрый живет с мамой.

А про нынешнюю пассию Влад говорить не хочет - счастье любит тишину.

- С этим человеком я могу смеяться, ссориться, ругаться – одним словом, быть самим собой. Да, в моей жизни появилась новая любовь – и я опять по-настоящему счастлив, - заявил зенитовец.

ИСТОЧНИК KP.RU