2019-12-27T13:30:09+03:00
Спорт

Тренер «Зенита» Владислав Радимов рассказал о разводе с Булановой и новых отношениях

Бывший футболист впервые откровенно рассказал о расставании с певицей
Петр КИБЕР
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Влад Радимов и Татьяна Буланова разошлись больше трех лет назад, но только сейчас экс-футболист сказал пару слов о разводе.Влад Радимов и Татьяна Буланова разошлись больше трех лет назад, но только сейчас экс-футболист сказал пару слов о разводе.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Владислав Радимов, бывший звездой «Зенита» в начале-середине 2000-х годов, сейчас трудится в должности главного тренера зенитовского дубля и не особо попадает в поле зрения СМИ. После развода с певицей Татьяной Булановой прошло больше трех лет и журналистам Радимов особо не интересен. Тем более, что о расставании со звездной супругой он рассказал только сейчас, когда все давно утихло.

- Я развелся с Татьяной и хочу сказать ей спасибо за две вещи. Первая – она родила мне сына. Вторая – мы вовремя разошлись, и я встретил девушку, с которой мне хорошо и комфортно, - заявил Владислав в интервью «Чемпионату».

О том, что послужило причиной разрыва, экс-футболист распространяться не стал. Однако вероятнее всего ей стала проблема с алкоголем. Спортсмен не раз был пойман пьяным за рублем. В последний раз его из полиции забирала жена. После этого Радимов с Булановой развелись. На этом их 11-летняя совместная жизнь была завершена, у пары остался сын, котрый живет с мамой.

А про нынешнюю пассию Влад говорить не хочет - счастье любит тишину.

- С этим человеком я могу смеяться, ссориться, ругаться – одним словом, быть самим собой. Да, в моей жизни появилась новая любовь – и я опять по-настоящему счастлив, - заявил зенитовец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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