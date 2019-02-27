Неужели я на сына денег не давал? Радимов ответил на претензии Булановой

Лишь накануне днем популярная петербургская певица Татьяна Буланова, ходившая в мировой суд утверждала, что не будет требовать алиментов от бывшего мужа и экс-футболиста «Зенита» Владислава Радимова, а уже вечером стало известно, что финансовые претензии у исполнительницы есть. Она потребовала 25 процентов от всех доходов Радимова на содержание их общего сына. Сам Владислав удивлен подобным поведением бывшей жены.

- Да ну, какая поддержка? Неужели ты думаешь, что я не давал денег на ребёнка? Или ему чего-то не хватало? Да все знают, как я к сыну отношусь! Удивительная история, но, да бог ей судья! Больно, что люди будут думать, что я мудак после такого! А оправдываться даже не в чем, - написал в своем «Твиттере» Радимов в ответ на твит теннисиста Евгения Кафельникова, предложившего поддержать футболиста.

Напомним, что Татьяна Буланова и Владислав Радимов разошлись в 2016 году после 11 лет брака. Одной из причин расставания стали некоторые проблемы с алкоголем – экс футболиста, а на тот момент тренера «Зенита» поймали в пьяном виде за рулем. Забирать мужа из полиции Буланова приехала лично.

Это, по-видимому, и стало последней каплей, переполнившей чашу терпения. Позднее Радимова на полтора года лишили водительских прав. Сам зенитовец через соцсети просил поклонников помирить их с женой, но в итоге дело закончилось разводом.Общий сын певицы и спортсмена остался с мамой.