Живой коридор из инспекторов ГИБДД выстроился в сторону Светлановской площади
Вечером 27 декабря автолюбители Петербурга заметили необычную активность инспекторов ГИБДД возле Светлановской площади. Живой коридор из стражей порядка выстроился на одной из полос дороги.
Видеозапись массовой проверки водителей опубликовали в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». На ней видно, что сотрудники ГИБДД выстроились в ряд на расстоянии пары метров друг от друга. Они вглядываются в проезжающие автомобили и останавливают подозрительных водителей.
В комментариях под видеозаписью петербуржцы гадают, что же стало причиной таких проверок.
- Ну правильно. Чтобы пьяные «Деды Морозы» чего не натворили.
- Наверное, ищут машину определенную.
- Любителей пьяной езды после корпоративов ждут, видимо.
Напомним, 27 декабря в городе прохладно и сыро. Инспекторы ГИБДД не раз выезжали на места ДТП, где был мокрый асфальт и гололедица.
ИСТОЧНИК KP.RU