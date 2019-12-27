Живой коридор из инспекторов ГИБДД выстроился в сторону Светлановской площади

СЕГОДНЯ 22:17 2019-12-27T22:17:35+03:00

Живой коридор из Инспекторов ГИБДД существенно замедлил движение машин в сторону Светлановской площади. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Изменить размер текста: A A

Вечером 27 декабря автолюбители Петербурга заметили необычную активность инспекторов ГИБДД возле Светлановской площади. Живой коридор из стражей порядка выстроился на одной из полос дороги.

Видеозапись массовой проверки водителей опубликовали в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». На ней видно, что сотрудники ГИБДД выстроились в ряд на расстоянии пары метров друг от друга. Они вглядываются в проезжающие автомобили и останавливают подозрительных водителей.

В комментариях под видеозаписью петербуржцы гадают, что же стало причиной таких проверок.

- Ну правильно. Чтобы пьяные «Деды Морозы» чего не натворили.

- Наверное, ищут машину определенную.

- Любителей пьяной езды после корпоративов ждут, видимо.

Напомним, 27 декабря в городе прохладно и сыро. Инспекторы ГИБДД не раз выезжали на места ДТП, где был мокрый асфальт и гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU