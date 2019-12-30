В Петербурге закрыли предприятие по изготовлению снюса

СЕГОДНЯ 19:22 2019-12-30T19:22:36+03:00

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В Санкт-Петербурге закрыли предприятие, на котором изготавливали снюс. Это случилось после проверки Роспотребнадзора. Ранее в Ленобласти восемь школьников отравились подозрительными конфетами, а родители забили тревогу, что их детям свободно продают продукцию, содержащую никотин. После этого случая в регионе запретили продавать для несовершеннолетних снюс и прочие товары с табаком.

- Проведено более 19 тысяч проверок по всей России в отношении производителей и объектов торговли никотиносодержащей продукции. Около 10 тысяч проверок проходили совместно с прокуратурой, следственным комитетом и органами внутренних дел. Помимо предприятия в Петербурге, также закрыли заводы по производству снюса в Свердловской области и Ставропольском крае, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре обещают строго контролировать деятельность нарушителей и изымать их продукцию из оборота. Ведомство похвасталось внушительными цифрами – уже выявлено около 872 тысяч единиц запрещенной к продаже продукции с никотином.

ИСТОЧНИК KP.RU