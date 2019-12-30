В Петербурге работники закрывшейся сети магазинов Spar штурмуют офис начальства, требуя зарплату

СЕГОДНЯ 21:23 2019-12-30T21:23:35+03:00

По словам очевидцев, за волнением людей наблюдают множество полицейских и ОМОН

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В магазине Spar на Дунайском проспекте толпы работников штурмуют офис руководства, требуя зарплаты. Ранее ритейлер объявил массовую ликвидацию товаров и закрытие всех магазинов в Петербурге. Как оказалось, не все бывшие сотрудники расстались с начальством и работой на хорошей ноте.

- Закрывшаяся сеть Spar (ТД «Интерторг») заранее анонсировала выдачу задолженности по зарплате перед сотрудниками в магазине Spar на Дунайском проспекте. Но руководство уже более двух часов не отвечает ни по одному номеру телефона и не дает никаких комментариев, - жалуются работники в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

По словам очевидцев, недовольных собралось около тысячи. За толпой теперь пристально следят с улицы сотрудники полиции и даже ОМОН.

Напомним, в воскресенье последние работающие магазины Spar атаковали толпы петербуржцев, жаждущих купить продукты с огромной скидкой. Ажиотаж привел к большим очередям и давкам.

ИСТОЧНИК KP.RU