Петербургу выделят 12,5 млн рублей на модернизацию электронных госуслуг

2 Янв. 2020 2020-01-02T15:42:24+03:00

В 2020 году федеральные деньги уйдут на реализацию проекта «Цифровое государственное управление»

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В 2020 году Санкт-Петербург получит из федерального бюджета 12,5 миллионов рублей, которые уйдут на реализацию регионального проекта «Цифровое государственное управление». Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Северной столицы.

- Цифровой проект предусматривает развитие межведомственного электронного взаимодействия с использованием сервисов единой системы. В итоге в городе повысится качество предоставления госуслуг и наладится оперативность сотрудничества между органами власти по вопросам, связанным с госуслугами, - сообщает пресс-служба Смольного.

Ранее «Комсомолка» писала, что из федерального бюджета Петербургу достались 7,1 млрд рублей на строительства ряда дорог в 2021 и 2022 годах. Средства потратят на 5 масштабных объектов. В частности, много денег уйдет на двойную дорожную развязку у «Лахта Центра».

ИСТОЧНИК KP.RU