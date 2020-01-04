В Выборге туристы сломали новую фигуру лося на Смоляном мысу

4 Янв. 2020 2020-01-04T12:53:48+03:00

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И месяца не простоял невредимым скамейка-лось, которого установили на Смоляном мысу в Выборге при благоустройстве территории. Лишь 9 декабря инсталляция появилась напротив выборгского замка, а уже 3 января ее пришлось ремонтировать из-за неуклюжего любителя фото.

- Вот и видео с вандалом, повредившим лося на Смоляном мысу. Поначалу может показаться что он поскользнулся, но мы не верим в такие совпадения, - сообщает паблик «Вечерний Выборг», опубликовавший видео инцидента.

На записи видно, как молодой человек позирует у фигуры лося пока его фотографирует спутник, потом поскальзывается и, чтобы не упасть, виснет на одном из рогов. Конструкция такой нагрузки не выдерживает.

- Как всегда у нас в городе. Не успели построить, как уже нашлись умники - сломали, - возмущаются выборжане в соцсетях.

Впрочем, другие горожане отмечают, что на улице действительно очень скользко и специально ломать рога лосю никто не хотел. В любом случае, фигуру уже починили. Сами жители Выборга кинули клич в соцсетях, собрались и вечером поправили сорванный рог. А вандала все же ищут.

Напомним, что недавно с визитом в город приезжал губернатор Ленобласти, который осмотрел Смоляной мыс и назвал выборгский замок «жемчужиной».

Любитель селфи сломарл рог лосю со Смоляного мыса в Выборге.Видео: vk.com/vecherniy_vyborg

ИСТОЧНИК KP.RU