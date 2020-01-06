Петербуржцы делятся фотографиями проснувшихся в январе бабочек

6 Янв. 2020 2020-01-06T09:22:55+03:00

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Петербуржцы продолжают удивляться теплой погоде, которая стоит в городе на Неве. Аномалии начались еще в декабре. Месяц вошел в пятерку самых теплых за все историю метеонаблюдений в Северной столице. Горожане заметили в парках и садах распустившиеся цветы, а на некоторых деревьях набухли почки. Перепутали времена года не только растения, но и насекомые. В конце декабря в сети появилась фотография «ожившей» бабочки. Она залетела в окно квартиры и поразила ее обитателей.

Эта бабочка была единственной, кого разбудило декабрьское тепло. Сейчас горожане продолжают делиться снимками проснувшихся насекомых. Одну их них заметил петербуржец Владимир Иванов. Позже в комментариях появилось еще несколько фотографий от других пользователей.

Еще одна красавица. Фото: Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

- Каток отменяется, все завтра купаться, - так отреагировали на фото участники группы Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

Также они пожалели насекомых. Участь таких бедолаг печальна: они погибнут либо от холода, либо от голода. Прежде "Комсомольская правда" писала о том, какая погода ждет жителей Северной столицы в январе.

ИСТОЧНИК KP.RU