2020-01-06T09:22:55+03:00
Общество

Петербуржцы делятся фотографиями проснувшихся в январе бабочек

Насекомых разбудило тепло, которое стоит в Северной столице
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Бабочку заметили в Петербурге 5 января. Фото: Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург.Бабочку заметили в Петербурге 5 января. Фото: Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург.
Изменить размер текста:

Петербуржцы продолжают удивляться теплой погоде, которая стоит в городе на Неве. Аномалии начались еще в декабре. Месяц вошел в пятерку самых теплых за все историю метеонаблюдений в Северной столице. Горожане заметили в парках и садах распустившиеся цветы, а на некоторых деревьях набухли почки. Перепутали времена года не только растения, но и насекомые. В конце декабря в сети появилась фотография «ожившей» бабочки. Она залетела в окно квартиры и поразила ее обитателей.

Эта бабочка была единственной, кого разбудило декабрьское тепло. Сейчас горожане продолжают делиться снимками проснувшихся насекомых. Одну их них заметил петербуржец Владимир Иванов. Позже в комментариях появилось еще несколько фотографий от других пользователей.

Еще одна красавица. Фото: Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

Еще одна красавица. Фото: Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

- Каток отменяется, все завтра купаться, - так отреагировали на фото участники группы Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

Также они пожалели насекомых. Участь таких бедолаг печальна: они погибнут либо от холода, либо от голода. Прежде "Комсомольская правда" писала о том, какая погода ждет жителей Северной столицы в январе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ленобласти водитель погиб, протаранив бетонный забор нефтеперерабатывающего завода
Спасатели предупредили петербуржцев о сильном ветре и метели
Петербуржцы делятся фотографиями проснувшихся в январе бабочек
В Сестрорецке из-за прорыва канализации образовался фекальный источник
4-летний ребенок с бабушкой попали под колеса иномарки в Приморском районе
В Петербурге ищут школьницу с рыжим котом в переноске
Онколога Андрея Павленко, умершего от рака, похоронят 6 января на Киновеевском кладбище Петербурга
При пожаре на улице Шостаковича погиб мужчина
МЧС предупреждает о метели и сложной обстановке на дорогах 6 января
На улице Обручевых петербуржцы нашли расстрелянных мертвых ворон
Петербургский школьник купил спиртное, перепил, попал в больницу по паспорту украинца и сам вернулся домой
Девушка с татуировкой короны из Мурино съездила в Дубай, вернулась и сбежала от родственников, но уже в Бахрейн
Петербургский ЗакС возьмет на особый контроль вопросы социальной защиты ветеранов и патриотического воспитания молодежи
Наплыв туристов собрал очереди в гардеробе Эрмитажа
На углу Литейного и Невского пьяный бесправник на черном «Мерседесе» протаранил белый
В Карелии почти на полмиллиона оштрафовали пешеходов-невидимок
После файер-шоу фанатов «Зенита» в центре Петербурга завели уголовное дело
Безработный из Кронштадта обвинил знакомого заправщика в развращении малолетней дочери
В колонии под Архангельском прошел турнир по хоккею на валенках
В Сланцевском районе в колодце нашли тело пропавшего под Новый год мужчины
Водители внимание: на дорогах гололед