2020-01-07T09:21:11+03:00
Общество

Погода на 7 января в Петербурге: облачно и без морозов

Утром на дорогах города - гололедица, а днем ожидается мокрый снег
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге ожидается мокрый снег.В Петербурге ожидается мокрый снег.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Рождество Северную столицу ждет небольшое потепление. Днем во вторник, 7 января, столбик термометра покажет от +2 до +4 градусов. Сама же ночь христианского праздника тоже прошла без сильных морозов: температура воздуха составила от +1 до -1 градуса, а по городу прошел небольшой мокрый снег. Поэтому утром 7 января на дорогах города гололедица – стоит быть внимательным и автомобилистам, и пешеходам.

Днем в Петербурге ожидается облачная погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Поэтому по-настоящему зимним настроением пока Северная столица не порадует. 7 января в город придет небольшой дождь с мокрым снегом.

Напомним, что пока с начала декабря самой холодной ночью в Петербурге стала ночь на 6 января. Минимальная температура воздуха тогда составила -5,9 градусов.

Что касается последнего дня новогодних праздников, погода останется такой же, как сегодня. 8 января в городе на Неве ожидаются осадки, погода будет облачной, а столбик термометра также может подняться днем до +4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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