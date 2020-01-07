Школьницу наградили за спасение детей из Дудергофского канала в Петербурге

7 Янв. 2020 2020-01-07T18:50:34+03:00

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О той самой 16-летней Елизавете Шестовой, кажется, говорит весь Петербург со вчерашнего дня. Девушка бесстрашно бросилась на помощь двум мальчикам, которые провалились лед на Дудергофском канале.

А уже сегодня, 7 января, в Северной столице Лизу наградили за проявленную смелость, решительность и мужество. Ей вручили почетный знак и грамоту Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД).

Напомним, что Елизавета приехала в Петербург на новогодние каникулы из Тверской области. Она была на улице, когда заметила двух мальчиков, которые пытались выкарабкаться из воды. И поспешила им на помощь. Пытаясь спасти детей, школьница сама оказалась в воде. Но и тут не обошлось без добрых людей – помогли другие прохожие. Возраст спасенных ребят – 9 и 11 лет, а их здоровью сейчас ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU