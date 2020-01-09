2020-01-09T14:07:46+03:00
Происшествия

За новогодние праздники в Петербурге совершено 10 убийств по пьянке

Также задержаны трое подозреваемых в сексуальных преступлениях с малолетними детьми
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге в Новогодние праздники совершено 10 убийств на бытовой почвеВ Петербурге в Новогодние праздники совершено 10 убийств на бытовой почвеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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К сожалению, не у всех новогодние выходные в Петербурге прошли радостно и на позитиве. На некоторых людей алкоголь влияет крайне негативно: появляется агрессия, ссоры, драки, порой заканчивающиеся летально. Так, с 1 по 8 января 2020 года в Северной столице произошло 10 убийств во время пьяных застолий.

- Возбуждены 4 уголовных дела по статье «Убийство» и 6 об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Все они произошли на бытовой почве во время распития спиртных, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Так, во время новогоднего застолья произошла трагедия в одном из домов на улице Композиторов. Около 4:30 часов между 69-летним пенсионером и его 34-летним сыном началась ссора, которая закончилась убийством. Отец зарезал последнего ножом.

Еще один местный житель сам пошел к своим соседям и признался, что во время застолья задушил своего приятеля шнуром от электроприбора во время празднования Нового года.

Помимо этого, по трем уголовным делам задержаны подозреваемые в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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