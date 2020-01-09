Суд арестовал водителя, сбившего насмерть двух подростков у Площади Мужества

9 Янв. 2020 2020-01-09T18:36:44+03:00

Водитель, насмерть сбивший юношу и девушку, арестован на два месяца. Фото: "Аварийный Петербург".

В ДТП на проспекте Мориса Тореза погибли 15-летний школьник и его 16-летняя подруга

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Выборгский районный суд Петербурга отправил на два месяца под арест водителя иномарки, который вечером 7 января насмерть сбил двух подростков. В следственном изоляторе 37-летний мужчина останется до 6 марта.

- Установлено: задержанный, 07.01.2020 года в 17 часов 55 минут, управляя личным технически исправным автомобилем марки «KIA RIO», следовал по проезжей части пр.Тореза в направлении от Институтского пр. в сторону пл. Мужества. А в условиях пасмурной погоды и искусственного освещения, он проявил преступное легкомыслие и невнимательность, не снизив скорость пере пешеходным переходом, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По предварительным данным, водитель ехал по городу 70-8- километров в час, тогда как знак требовал притормозить до 40 километров в час. В этот момент по переходу шли 15-летний парень и его 16-летняя спутница. Машина снесла обоих на полном ходу.

Юноша погиб на месте, девушка - вечером в больнице.

Сам водитель вину признал. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU