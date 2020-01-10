Панихида по онкологу Андрею Павленко пройдет 13 января в Спасо-Преображенском соборе

10 Янв. 2020 2020-01-10T01:32:22+03:00

Судя по комментариям на личной странице супруги Павленко в Facebook, по онкологу скорбит вся Россия. Фото: сайт "Невские Новости".

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что панихида по хирургу-онкологу Андрею Павленко состоится 13 января в Спасо-Преображенском соборе в Петербурге. Напомним, талантливый врач, боровшийся с раком желудка, умер 5 января. Он спас не одну тысячу человек и поддерживал силы многим смертельно больным людям. В день ухода из жизни в Сети опубликовали его посмертное обращение, которое потрясло до глубины души всю российскую общественность.

Судя по комментариям на личной странице супруги Павленко в Facebook, по онкологу скорбит вся Россия.

- Панихида состоится в понедельник 13 января в 16:00 в Спасо-Преображенском соборе. Адрес – Преображенская площадь, дом №1, - сообщила супруга умершего врача Анна Гегечкори.

До последних минут Павленко оставался с любимой семьей из жены и троих детей. Фото: СОЦСЕТИ

Пока что жена Андрея Павленко не дает комментарии прессе. Последние дни его жизни она не отходила от него ни на минуту. Друзья врача рассказали, что онколог все время крепился и даже находил в себе силы шутить.

Добавим, что Андрея Павленко похоронили на Киновеевском кладбище в Невском районе. Его проекты пообещали продолжить в комитете по здравоохранению Петербурга. Более того, в своем последнем видео врач объявил о создании гранта, который профинансирует те медиа, которые будут правдиво и достоверно писать об онкологических заболеваниях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Перед смертью обвенчался с женой»: друг хирурга Андрея Павленко рассказал о последних днях его жизни

Врач, с марта 2018-го боровшийся с раком желудка, ушел из жизни в окружении семьи. У него осталось трое детей - две дочки и сын (фото, видео, подробности)

«Герой нашего времени»: В Петербурге простились с хирургом-онкологом Андреем Павленко, скончавшимся от рака желудка

Проводить врача в последний путь пришли родные, коллеги, пациенты и те, кто не был знаком с ним лично (подробности)

Знаменитый хирург-онколог Андрей Павленко, который с 2018-го года борется с раком желудка, написал прощальное письмо

По словам мужчины, его внутренний враг оказался сильнее (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU