2020-01-10T11:41:02+03:00
Происшествия

Петербуржцы несут цветы к месту смертельного ДТП с подростками на Тореза

Иномарка сбила школьников прямо на пешеходном переходе в Рождество [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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На месте, где иномарка насмерть сбила двух подростков, появился стихийный мемориалНа месте, где иномарка насмерть сбила двух подростков, появился стихийный мемориалФото: Олег ЗОЛОТО
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Жуткая авария с двумя подростками, произошедшая рождественским вечером в Петербурге, очень сильно потрясла не только родных и близких школьников, но и обычных горожан. В пятницу, 10 января, на проспекте Мориса Тореза, на месте страшного ДТП, где 37-летний водитель на иномарке на скорости сбил 15-летнюю Аллу и 16-летнего Сережу (имена изменены – прим.ред.) прямо на пешеходном переходе, образовался стихийный мемориал. На дереве напротив места гибели прикреплены фотографии красивых, юных ребят, висят сердца, а в подножия охапки роз и гвоздик. Некоторые зажигают свечи.

Иномарка буквально снесла школьников на пешеходном переходе на проспекте Тореза Фото: Олег ЗОЛОТО

Иномарка буквально снесла школьников на пешеходном переходе на проспекте ТорезаФото: Олег ЗОЛОТО

- Сережа и Алла близко дружили. Близко они начали общаться год назад, когда Сережа перешел в школу, где училась Алла. Но они были знакомы и раньше. В тот день мы должны были встретиться, долго не виделись. Но они так и не дошли, - рассказала «КП-Петербург» подруга подростков.

Смертельная авария произошла в 17:55 часов 7 января. За рулем злосчастной «Киа Рио» был 37-летний водитель, который несся на большой скорости, 70-80 километров, и даже не притормозил перед «зеброй». Мальчик умер на месте, девочка в больнице.

Виновника смертельной аварии задержали. В четверг, 9 января, Выборгский районный суд отправил его на два месяца, до 6 марта, в следственный изолятор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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