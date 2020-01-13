Русалок с Банковского переулка заставили плакать черными слезами
Беззащитные русалки с Банковского переулка вновь пострадали от рук неизвестных вандалов. На этот раз хулиганы раскрасили лица изваяний так, будто те плачут черными слезами. Чей это перформанс, установить пока не удалось.
И снова вандализму подвергли женский барельеф на Доме Николаевых. Кто же защитит петербургских русалок, найдутся ли настоящие мужчины в администрации города? - вопрошают жители Северной столицы в паблике «Центральный район за комфортную среду обитания».
Надо сказать, что русалки уже «плакали». В декабре 2018 года кто-то пририсовал им кровавые слезы. Хулиган остался безнаказанным. А одну из голов вообще откололи. Она до сих пор лежит у чиновников Комитета по охране памятников (КГИОП).
Найти вандалов не помогает и видеонаблюдение, установленное на здании. Некоторые горожане предлагают взять на вооружение радикальные меры, чтобы решить проблему: «Отрубить бы мизинец хулигану прямо на месте - больше никто бы не решился».
ИСТОЧНИК KP.RU