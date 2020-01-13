2020-01-13T09:46:57+03:00
Общество

Русалок с Банковского переулка заставили плакать черными слезами

Вандалы измазали барельеф на Доме Николаева неизвестной субстанцией
Петр КИБЕР
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Русалки с Дома Николаевых опять пострадали от вандалов. Фото: vk.com/mytndvor / Павел Безумов.Русалки с Дома Николаевых опять пострадали от вандалов. Фото: vk.com/mytndvor / Павел Безумов.
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Беззащитные русалки с Банковского переулка вновь пострадали от рук неизвестных вандалов. На этот раз хулиганы раскрасили лица изваяний так, будто те плачут черными слезами. Чей это перформанс, установить пока не удалось.

И снова вандализму подвергли женский барельеф на Доме Николаевых. Кто же защитит петербургских русалок, найдутся ли настоящие мужчины в администрации города? - вопрошают жители Северной столицы в паблике «Центральный район за комфортную среду обитания».

Надо сказать, что русалки уже «плакали». В декабре 2018 года кто-то пририсовал им кровавые слезы. Хулиган остался безнаказанным. А одну из голов вообще откололи. Она до сих пор лежит у чиновников Комитета по охране памятников (КГИОП).

Найти вандалов не помогает и видеонаблюдение, установленное на здании. Некоторые горожане предлагают взять на вооружение радикальные меры, чтобы решить проблему: «Отрубить бы мизинец хулигану прямо на месте - больше никто бы не решился».

ИСТОЧНИК KP.RU

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