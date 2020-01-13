Срок оформления финской визы сократился до девяти дней

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:06:05+03:00

Если оформить ее 14 января, то готовые документы вернут уже 23-го

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Такая родная и близкая для петербуржцев финская виза стала еще ближе. Предновогодний ажиотаж спал и сроки оформления документов резко сократились. Сейчас получить заветный шенген можно всего за девять дней.

- Подать заявление можно в представительстве Финляндии или в визовом центре. Желательно - минимум за 15 дней, но не раньше, чем за 3 месяца до планируемой поездки, - пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу финского Генконсульства.

Напомним, что с 1 сентября 2019 года Финляндия привела требования выдачи виз к нормам Евросоюза. Из-за этого процедура была ужесточена. Теперь кроме обычного пакета документов с просителя потребуют финансовые гарантии поездки - выписку с банковского счета или справку о зарплате.

Также придется показать билеты на транспорт и бронь в отеле. Для однодневных поездок достаточно рукописного описания маршрута.

Из-за этого летом в консульстве в Петербурге возник поток из желающих успеть по старым правилам, а сроки оформления превышали месяц. Позднее все вошло в норму, а теперь спал и предновогодний ажиотаж.

ИСТОЧНИК KP.RU