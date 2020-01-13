За 2019 год в Петербурге спасли более тысячи животных, попавших в беду

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:05:53+03:00

В Петербурге за 2019 год спасли более тысячи попавших в беду животных / Фото: "Кошкиспас"/ vk.com/koshkispas

Изменить размер текста: A A

Практически каждый день четверолапые и крылатые обитатели Петербурга то застревают на деревьях, то проваливаются в люки, то оказываются заложниками труб, оконных рам и вентиляционных шахт. Спасением животных, оказавшихся в беде, круглые сутки занимаются бравые волонтеры из организации «Кошкиспас». Они бесстрашно карабкаются по стволам и спускаются с крыш, чтобы помочь братьям нашим меньшим. В понедельник, 13 декабря, спасатели подвели итоги 2019 года.

- Количество профильных обращений в 2019 году снова перевалило за тысячу – 1088 заявок. Традиционно подавляющее количество заявок - это кошки – 899 обращений. Далее птицы – 141, собаки – 40 и прочая живность – 8 заявок, - рассказали в организации.

При этом, помощь профессиональных спасателей потребовалась в трети случаев. Так, волонтеры «Кошкиспас» за год вызволили из беды 333 животных, еще 357 кошкам и собакам смогли помочь сами петербуржцы, а 159 котов в итоге самостоятельно слезли с верхушек деревьев.

Больше всего заявок зафиксировано с апреля по август, самое больше – в июне. Видимо, в теплую пору коты охотнее всего забираются на деревья, чтобы полюбоваться красотами города, а слезть обратно сами не могут.

ИСТОЧНИК KP.RU