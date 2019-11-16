2019-11-16T17:04:55+03:00
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Спасти рядового котика: Сотрудники «Кошкиспас» рассказали о тренировках для новобранцев

Все волонтеры организации учатся лазать по деревьям и изучают техники безопасности [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Спасатели животных показали, как проходят подготовительные тренировки / Фото: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО ЭкстремумСпасатели животных показали, как проходят подготовительные тренировки / Фото: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум
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Бравые ребята из организации «Кошкиспас» спасли не одну сотню котов, собак, птиц и многих других животных, попавших в беду в Петербурге. Отважные сотрудники волонтерского объединения всегда готовы прийти на помощь хвостатым и пернатым, застрявшим на деревьях, чердаках, в вентиляционных шахтах и других труднодоступных местах. Но для того, чтобы спасательные операции проходили гладко и успешно как для животных, так и для них самих, всем волонтерам необходима специальная подготовка и знания. В субботу, 16 ноября, бывалые сотрудники рассказали и показали, как проходят тренировки новобранцев.

Новобранцев учат лазать по деревьям / Фото: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум

Новобранцев учат лазать по деревьям / Фото: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум

- Для того, чтобы в службе появились новые спасатели, имеющие возможность самостоятельно работать в сложных условиях, мы проводим тренировки. Ребятам, уже поездившим вторыми номерами, помощниками основного спасателя, становится интересно и самим окунуться в непосредственный процесс спасения животных. Если в техногенных работах это сделать проще всего, посмотреть как работают камерой в вентиляции, перфоратором и тут же попробовать это повторить, то высотные работы, как потенциально опасные для жизни, требуют основательной и внимательной подготовки, - пояснили спасатели.

Если в условиях реальных спасений животных, волонтеры не обращают внимания на погоду, потому что на кону стоит жизнь и здоровье зверя, то обучения проходят при более комфортных условиях. Так, тренировки лазания по деревьям проводятся в парках в отсутствии дождя и сильного ветра.

В первую очередь здесь важно осмотреть место действия: есть ли рядом дорога, провода рядом с кроной дерева, наличие машин неподалеку. Также специалисты учат оценивать состояние самого дерева и видимой части корневой системы, так как аварийной состояние дерева может привести к его слому и падению спасателя вместе с животным.

Более опытным ученикам нужно спасти условную "кошку" / Фото: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум

Более опытным ученикам нужно спасти условную "кошку" / Фото: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум

- Определяем до какой высоты реально подняться, где нужно закрепиться, чтобы спуститься на землю. Все это слагаемые безопасной работы на дереве и никакого послабления в технике безопасности только потому, что это тренировка, быть не может, - рассказали в «Кошкиспасе».

Как правило, во время тренировок новобранцев учат подниматься на дерево с помощью веревочных петель. Более опытным участникам помещают на ветку условную кошку, которую надо спасти.

Стать частью команды спасателей может каждый. Главное – любовь к животным, хорошая физическая подготовка и желание помочь. А всему остальному специалисты своего дела с радостью обучат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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