2020-01-13T19:21:16+03:00
Общество

Панихида по онкологу Андрею Павленко прошла в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Врач умер от рака желудка 5 января 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге прошла панихида по онкологу Андрею ПавленкоВ Петербурге прошла панихида по онкологу Андрею ПавленкоФото: Скриншот с видео
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В Петербурге еще раз простились с известным онкологом, заместителем директора по медицинской части клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова Андреем Павленко. Вечером в понедельник, 13 января, в Спасо-Преображенском соборе прошла панихида по умершему.

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- Панихида по Андрею Павленко состоялась в Спасо-Преображенском соборе. Проститься с хирургом пришли не только родные, друзья и коллеги, но и многие неравнодушные петербуржцы, - пишет «Мойка78».

За историей врача следили миллионы людей. Знаменитый онколог, спасший огромное количество жизней, сам стал жертвой такой тяжелой болезни как рак желудка. Диагноз хирургу поставили в марте 2018 года, когда онкология находилась уже на третьей стадии.

На протяжении всей болезни Павленко вел дневник, рассказывал о лечении, о том, как он с этим справляется, поддерживал людей, которые оказались в похожей с ним ситуации. 1 января в своем Instagram он, предвидя кончину, опубликовал прощальный пост. 5 января его не стало. Андрея Павленко похоронили на Киновеевском кладбище в Петербурге.

Посмертное обращение онколога Андрея Павленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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