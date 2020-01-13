2020-01-13T20:13:47+03:00
Общество

В Петербурге обещают помочь всем обманутым дольщикам до конца 2020 года

Об этом заявил губернатор на годовщине образования прокуратуры
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Смольный обещает решить проблему обманутых дольщиков до конца 2020 года.Смольный обещает решить проблему обманутых дольщиков до конца 2020 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Смольный намерен решить проблему всех оставшихся обманутых дольщиков в наступившем 2020 году. Об этом стало известно в ходе торжественного собрания в Мариинском дворце, посвященного 298-й годовщине образования прокуратуры России и Дню работника прокуратуры.

- Благодаря быстрому реагированию сотрудников надзорного ведомства в 2019 году решилась проблема оплаты задолженности сотрудникам «Метростроя». Также помощь прокуратуры позволила на 70% закрыть вопрос с обманутыми дольщиками. Уверен, что в 2020 году задача будет выполнена полностью, - цитирует слова губернатора Петербурга пресс-служба Смольного.

Одним из последних сданных в 2019 году проблемных ЖК в Северной столице стал «Ижора Парк» в Металлострое, в который владельцы квартир вселились спустя 4 года ожидания. Нередко обманутые дольщики устраивают в Петербурге различные акции, решаясь на крайние меры и заявляя о своих проблемах публично.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Коломяжском проспекте снесли 13 гаражей ради будущего медицинского центра
В Петербурге обещают помочь всем обманутым дольщикам до конца 2020 года
«Юлмаркет» готовится стать банкротом
В Петербурге может обновиться температурный рекорд 45-летней давности
Панихида по онкологу Андрею Павленко прошла в Спасо-Преображенском соборе Петербурга
Щеночку, размером с две ладони, ищут в Петербурге хозяина
«Пежо» впечатал «Матиз» в маршрутку в Купчино
Ко Дню снятия блокады Петербург начнут украшать 15 января
Усадьба Елисеевых под Гатчиной вызвала у Дудя оторопь
«Газель» без водителя врезалась в припаркованный авто в Петербурге
За 2019 год в Петербурге спасли более тысячи животных, попавших в беду
Срок оформления финской визы сократился до девяти дней
Под Петербургом электричка насмерть сбила мужчину
На Петербург и Ленобласть надвигается шквальный ветер и мокрый снег
В 2019 году «Аллегро» перевезли на 15% пассажиров больше, а «Сапсаны» - на 4%
Владельцы грузовиков заплатили 22 миллиона за ущерб дорогам Ленобласти
Внедорожник сбил насмерть лошадь в Петербурге
Пьяный петербуржец разбил топором окна в чужой квартире, напугав 9-летнюю девочку
Суд не стал арестовывать восьмиклассника, по пьянке зарезавшего отчима
В Карелии северные олени убили лося
Голодные бобры сгрызли десятки деревьев в Невском районе Петербурга
В Купчино грязевик отправился на поиски зимы и снега
Полиция Петербурга задержала «гастролера» из Карелии
На месте прорыва воды на Непокоренных начались работы по замене водопровода