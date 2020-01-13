В Петербурге обещают помочь всем обманутым дольщикам до конца 2020 года

13 Янв. 2020 2020-01-13T20:13:47+03:00

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Смольный намерен решить проблему всех оставшихся обманутых дольщиков в наступившем 2020 году. Об этом стало известно в ходе торжественного собрания в Мариинском дворце, посвященного 298-й годовщине образования прокуратуры России и Дню работника прокуратуры.

- Благодаря быстрому реагированию сотрудников надзорного ведомства в 2019 году решилась проблема оплаты задолженности сотрудникам «Метростроя». Также помощь прокуратуры позволила на 70% закрыть вопрос с обманутыми дольщиками. Уверен, что в 2020 году задача будет выполнена полностью, - цитирует слова губернатора Петербурга пресс-служба Смольного.

Одним из последних сданных в 2019 году проблемных ЖК в Северной столице стал «Ижора Парк» в Металлострое, в который владельцы квартир вселились спустя 4 года ожидания. Нередко обманутые дольщики устраивают в Петербурге различные акции, решаясь на крайние меры и заявляя о своих проблемах публично.

ИСТОЧНИК KP.RU