Суд не разрешил строить частный ЗАГС напротив Александро-Невской лавры

15 Янв. 2020 2020-01-15T08:50:58+03:00

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Петербургский городской суд встал на сторону активистов-градозащитников и, фактически, запретил строить частный ЗАГС напротив Александро-Невской лавры. По планам инвестора и давшего согласие на проект Смольного, Дворец бракосочетания должен был появиться на полуострове Рожок, что в створе Таллинской улицы на Неве.

- Городской суд удовлетворил иск Татьяны Красавиной и Павла Шапчица к Правительству Санкт-Петербурга о признании недействующим с проекта планировки с проектом межевания территории, - сообщает Объединенная пресс-служба петербургских судов.

Напомним, что проект создания многофункционального центра с гостиницей, банкетными залами и первым в Петербурге частным ЗАГСом появился в 2014 году. Однако у идеинашлось немало противников. Горожане говорили об изменении перспективы береговой линии Невы, ведь здание из стекла и бетона должны были построить на другом берегу реки напротив Александро-Невской лавры. Кроме того возникали вопросы с пробками на загруженной набережной и так далее.

Однако Смольнный проект согласовал. В октябре 2018 года Куйбышевский районный суд отказал в иске градозащитникам, однако теперь высшая инстанция встала на их сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU