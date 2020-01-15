2020-01-15T14:40:44+03:00
Общество

Стою на асфальте я...«Лыжные стрелы» опять отменили из-за отсутствия снега

Пока точной даты, когда все же пойдут электрички, нет
Петр КИБЕР
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"Лыжные стрелы" вновь отменили из-за отсутствия снега."Лыжные стрелы" вновь отменили из-за отсутствия снега.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Аномальное тепло, которое накрыло Санкт-Петербург и Ленинградскую область нынешней зимой, срывает планы любителей лыжного спорта. Из-за банального отсутствия снега они не могут побегать по лыжне всласть. По этой же причине уже в который раз отменяется отправление «Лыжных стрел».

- В связи с погодными условиями, поездка «Лыжных стрел», запланированная на 19 января 2020 года, не состоится, - сообщает пресс-служба «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

Это уже третий раз, когда железнодорожникам приходится расстраивать любителей спорта. Причем если ранее перевозчики называли следующую дату поездки, то теперь этого они не делают. Видимо надежды на появление снега растаяли окончательно.

Конечно, белый покров еще наверняка появится и в городе и в области, все же февраль на носу. Но даже синоптики не могут сказать, когда же начнутся снегопады.

Пока отправление «Лыжных стрел» переносится на 25 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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