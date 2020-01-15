2020-01-15T23:34:21+03:00
Общество

В Петербурге могут частично закрыть дамбу из-за повышения уровня воды

Виной всему сильный ветер, который гонит волны на город
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Работники КЗС раздумывают о частичном закрытии дамбы из-за угрозы повышения воды. Фото: instagram.com/dambaspb_kzsРаботники КЗС раздумывают о частичном закрытии дамбы из-за угрозы повышения воды. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs
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В Петербурге могут частично закрыть дамбу после повышения уровня воды. Специалисты Комплекса защитных сооружений (КЗС) уверены, что никакой речи о наводнении и быть не может, поскольку до его отметки еще далеко.

- Наши сотрудники находятся на рабочих местах в режиме готовности. Решение о частичном закрытии КЗС (без перекрытия судопропускного сооружения С-1) будет принято в ближайшее время, - отмечает пресс-служба КЗС в официальном Instagram.

На 23:30 15 января уровень воды достиг 116 сантиметров. Этому показатели еще далеко до 200 с лишним сантиметров воды, которых замерили в Петербурге в ночь с 18 на 19 декабря. Напомним, тогда порывы ветра достигали до 28 м/с, а сейчас – всего от 15 до 17 м/с. Тем не менее, спасатели МЧС попросили петербуржцев быть крайне осторожными на улице и избегать шатких рекламных щитов, деревьев и дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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