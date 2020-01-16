2020-01-16T13:01:45+03:00
Общество

Исторический квартал Сета Солберга в центре Выборга отреставрируют за пять лет

Займ на финансирование работ выделил Новый банк развития БРИКС
Петр КИБЕР
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В Выборге за пять лет планируют отреставрировать квартал Сета Солберга.В Выборге за пять лет планируют отреставрировать квартал Сета Солберга.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Всякий, кто бывал в Выборге, не мог без сожаления смотреть на центральную историческую часть города. Место, называемое кварталом Сета Солберга на Крепостной улице находилось в ужасающем состоянии. Но теперь есть надежда, что уже через пять лет центром Выборга можно будет гордиться. Администрация города заявила о начале работ по реконструкции квартала.

- Концепция реконструкции квартала Сета Солберга включает в себя строительство нового многофункционального культурного центра, в котором будут выставочный зал, театр и коммерческие помещения, - сообщает пресс-служба муниципального образования «Выборгский район» Ленобласти.

Также проведут благоустройство прилегающих к кварталу улиц, реконструкцию инженерных коммуникаций на его территории и реставрацию восьми зданий старого фонда

Другими словами, территория, ограниченная улицами Крепостной, Красноармейской, Сторожевой башни и Красина, за пять лет будет приведена в порядок и станет одним из новых культурных центров Выборга.

Всего на работы в городе выделено 1,8 млрд рублей. Займ дает Новый банк БРИКС.

В администрации города надеются привести в порядок и 26 домов, находящихся вблизи квартала Сета Солберга. Остается надеяться, что в число восстановленных попадет и Дом Говинга - печальный символ выборгской разрухи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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