Из-за теплой зимы в Петербурге на березах распустились бруньки

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:30:28+03:00

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Петербургская зима бьет все рекорды по теплу. Такой погоды не припомнят не то, что старожилы, но даже синоптики, у которых есть записи за 140 лет. Плюсовая температура уже привела к тому, что медведи выходят из спячки.

- За всю историю метеонаблюдений, а это 140 лет, еще ни разу не было зафиксировано практически полное отсутствие снега в январе, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

А кое-где в Петербурга не березах даже распустились почки - типичный признак весны.

- Из-за необычайно теплой зимы на березке распустились бруньки, - пишет паблик «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

«Расцветающую» березу заметили жители Северных районов Санкт-Петербурга. Назвать город Северной столицей, когда в январе начинает оживать от спячки природа, просто язык не поворачивается.

Правда похолодание в Петербурге все же будет. Январь обойдется без крещенских морозов, однако 22-23 января синоптики прогнозируют минус на улице. И тогда ожившей природе придется непросто.

ИСТОЧНИК KP.RU