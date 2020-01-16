В Петербурге наблюдается острая нехватка места под мусорные объекты
В Петербурге состоялся круглый стол по проекту территориальной схемы обращения с отходами. В ходе обсуждения острого вопроса зампред комитета по благоустройству Кирилл Пащенко сообщил, что в городе выделили недостаточно места под мусорные объекты – из необходимых 153 гектаров есть всего лишь 70.
- В проекте территориальной схемы говорится, что в Петербурге планируют развивать аэробное компостирование. Это наиболее безопасная технология. В результате по итогу мусорной реформы будет производиться компост. В дальнейшем его даже смогут продавать. Однако для использования этой технологии придется строить специальные пункты по сортировке, - докладывает с круглого стола «Мойка78».
Напомним, многострадальную мусорную реформу в Петербурге планировали еще раз отложить на год. Но данную тему поднял Владимир Путин на декабрьской большой пресс-конференции, поэтому реформа начнет постепенно работать в городе уже в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU