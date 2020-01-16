2020-01-16T23:47:07+03:00
Общество

Петербуржцы подписывают петицию с требованием снизить плату за отопление из-за плюсовой температуры зимой

Петиция появилась в интернете в Старый Новый год, ее подписали уже больше 500 горожан
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Под петиций петербурженки с требованием снизить оплату за отопление в аномально "плюсовую" зиму подписались уже больше 500 человек.Под петиций петербурженки с требованием снизить оплату за отопление в аномально "плюсовую" зиму подписались уже больше 500 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На сайте change.org появилась петиция от петербурженки Юлии Орловой, проживающей в Красногвардейском районе, которая требует уменьшить квартплату за отопление из-за аномальной плюсовой температуры. Свое обращение она направила губернатору и городскому правительству.

- В январе петербуржцы получили квартплату с высокой ценой. Зима теплая, плюсовая температура большее время, а цена за отопление в квитанции «космическая»! За 45 метров «двушки» 1700 рублей! И это не предел! У кого-то еще дороже в несколько раз! – пишет Юлия в петиции.

Жительница Красногвардейского района пожаловалась на дорогую квитанцию за январь. Фото: change.org

Жительница Красногвардейского района пожаловалась на дорогую квитанцию за январь. Фото: change.org

С требованием женщины уже согласились больше 500 человек. Также в петиции просят снизить оплату за капремонт, которая увеличилась вдвое в 2020 году. Горожане подписываются под словами, что не понимают, куда уходят эти деньги. Вместе с этим петербуржцы недовольны и «приплюсованными к оплате нежилыми площадями чердаков и подвалов».

Напомним, в 2020 году в Северной столице увеличились на 3% тарифы на отопление и горячую воду. Власти заверили, что рост оплаты за квитанции крупных теплоснабжающих организаций не превысит индекса потребительских цен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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