За 15 дней нового года в Петербурге погибли 9 пешеходов

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:41:32+03:00

Это в девять раз больше, чем годом ранее

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Новый 2020-й год начался совсем недавно, однако уже успел собрать целую череду серьезных происшествий. Только за праздничные каникулы в городе произошло больше сотни пожаров, в которых погибли пять человек, в том числе дети. Еще больше жертв оказалось среди пешеходов, угодивших под колеса машин. Особенно резонансной аварий стала гибель двух подростков у площади Мужества, которых на «зебре» снес 37-летний водитель. Всего с 1 по 15 января в Петербурге и Ленобласти оборвалась жизнь 18 человек.

- Санкт-Петербург: погибло 9 человек (из них 3 несовершеннолетних), а в прошлом году (внимание) - один погибший! Пострадавших - 75 (в прошлом году 68), - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Столько же погибших и на областных дорогах. Годом ранее жертв было четверо.

Основных причин две: невнимательность самих пешеходов и лихачество водителей. Пешеходы ходят по темным дорогам в темной одежде без светоотражающих элементов. Зачастую в капюшоне и наушниках, не обращая внимание на окружающий мир.

Но и водители - не ангелы. Существенная часть ДТП происходит из-за превышения скорости и невнимательности автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU