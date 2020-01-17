За 15 дней нового года в Петербурге погибли 9 пешеходов
Новый 2020-й год начался совсем недавно, однако уже успел собрать целую череду серьезных происшествий. Только за праздничные каникулы в городе произошло больше сотни пожаров, в которых погибли пять человек, в том числе дети. Еще больше жертв оказалось среди пешеходов, угодивших под колеса машин. Особенно резонансной аварий стала гибель двух подростков у площади Мужества, которых на «зебре» снес 37-летний водитель. Всего с 1 по 15 января в Петербурге и Ленобласти оборвалась жизнь 18 человек.
- Санкт-Петербург: погибло 9 человек (из них 3 несовершеннолетних), а в прошлом году (внимание) - один погибший! Пострадавших - 75 (в прошлом году 68), - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Столько же погибших и на областных дорогах. Годом ранее жертв было четверо.
Основных причин две: невнимательность самих пешеходов и лихачество водителей. Пешеходы ходят по темным дорогам в темной одежде без светоотражающих элементов. Зачастую в капюшоне и наушниках, не обращая внимание на окружающий мир.
Но и водители - не ангелы. Существенная часть ДТП происходит из-за превышения скорости и невнимательности автомобилистов.
ИСТОЧНИК KP.RU