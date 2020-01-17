2020-01-17T16:33:11+03:00
Общество

К 2023 году в Петербурге в пять раз вырастет число электробусов

Пока их десять но на линию выезжает лишь половина
Петр КИБЕР
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В течение трех лет число электробусов в Петербурге увеличится до 50 штук. "Пассажиравтотранс"В течение трех лет число электробусов в Петербурге увеличится до 50 штук. "Пассажиравтотранс"
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Власти Санкт-Петербурга несмотря на «шероховатости» первого опыта использования электробусов намерены развивать этот вид транспорта. Через три года вместо нынешних 10 по городу будут ездить сразу 50 экологичных машин. Об этом журналистам рассказали в «Пассажиравтотрансе».

- Сейчас мы тестируем электробусы от разных производителей, - рассказали «Мойке 78» в компании-перевозчике.

Напомним, что первые 10 машин, созданные компанией Volgabus из города Волжский появились в Петербурге около год назад. Они вышли на 128-й маршрут, который идет от Наличной улицы на Васильевском острове до Аптекарской на Петроградской стороне.

Увы, но не все оказалось гладко. У техники нашлись детские болячки и вскоре на линию стали выходить не все машины. Сейчас волжские электробусы отправились на модернизацию, которая должна исправить огрехи.

При этом на прошедшей осенью в Брюсселе транспортной выставке «Пассажиавтотранс» договорился об испытаниях португальского Caetanobus и машина уже побывала в Петербурге. В России электробусы делают ГАЗ и КАМАЗ (работают в Москве), а в Белоруссии - Белкоммунмаш. Троллейбусы этой марки, в том числе с автономных ходом, есть в городе не Неве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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