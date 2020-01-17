Больше ста тысяч автомобилистов приехали в Петербург в новогодние праздники по трассе М-11

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:20:17+03:00

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Новая скоростная трасса М-11 торжественно открылась в конце ноября. Платная дорога значительно сократила время, которое автомобилисты проводят в пути между Москвой и Петербургом. В новогодние праздники в этом смогли убедиться больше ста тысяч водителей, отправившихся в Северную столицу.

- Всего через Петербург въехало более 105 тысяч транспортных средств, - рассказали в компании «Магистраль двух столиц»». - Максимальный трафик пришелся на 30 декабря и 3 января, минимальный – на 1 января.

Причем на каникулах поток транспорта вырос на 20%. Количество фур и грузовиков в эти дни не превышало 10% от общего потока, тогда как в обычные дни оно достигает 40%.

- При этом 92% пользователей применяли для оплаты проезда транспондеры, - уточнили в компании.

Всего с даты ввода трассы в эксплуатацию через петербургские пункты взимания платы в город въехало более 380 тысяч автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU