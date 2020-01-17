2020-01-17T17:20:17+03:00
Общество

Больше ста тысяч автомобилистов приехали в Петербург в новогодние праздники по трассе М-11

Максимальный трафик пришелся на 30 декабря и 3 января
Маргарита РЕПИНА
Поделиться:
Трасса М-11. Фото: пресс-служба компании «Магистраль двух столиц».Трасса М-11. Фото: пресс-служба компании «Магистраль двух столиц».
Изменить размер текста:

Новая скоростная трасса М-11 торжественно открылась в конце ноября. Платная дорога значительно сократила время, которое автомобилисты проводят в пути между Москвой и Петербургом. В новогодние праздники в этом смогли убедиться больше ста тысяч водителей, отправившихся в Северную столицу.

- Всего через Петербург въехало более 105 тысяч транспортных средств, - рассказали в компании «Магистраль двух столиц»». - Максимальный трафик пришелся на 30 декабря и 3 января, минимальный – на 1 января.

Причем на каникулах поток транспорта вырос на 20%. Количество фур и грузовиков в эти дни не превышало 10% от общего потока, тогда как в обычные дни оно достигает 40%.

- При этом 92% пользователей применяли для оплаты проезда транспондеры, - уточнили в компании.

Всего с даты ввода трассы в эксплуатацию через петербургские пункты взимания платы в город въехало более 380 тысяч автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцам напомнили о мерах безопасности при крещенских купаниях
Владимир Путин 18 января приедет в Санкт-Петербург
Петербуржцам показали, как будут выглядеть новые благоустроенные пространства в городе
Больше ста тысяч автомобилистов приехали в Петербург в новогодние праздники по трассе М-11
Вандалы вырубили елки у Пискаревского кладбища к Новому году
Продавца бургеров, арестованного за наркотики, подозревают в развращении школьницы
К 2023 году в Петербурге в пять раз вырастет число электробусов
Филиал Русского музея откроется в Ханты-Мансийском автономном округе
Московский «Метрогипротранс» получил разрешение на изыскания под строительство ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой поляны»
В состав нового правительства России могут войти два чиновника из Петербурга
Пулково установил рекорд по количеству обслуженных пассажиров
Пенсионерку сбил локомотив в Ленобласти, а она отделалась ушибами