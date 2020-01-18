2020-01-18T20:09:53+03:00
Происшествия

Отца из Купчино, избивавшего 6-летнюю дочку и маленького сына, арестовали до суда

Дело переквалифицировано на более тяжелые уголовные статьи
Петр КИБЕР
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Суд арестовал отца, который жестоко избивал свою нелюбимую дочь.Суд арестовал отца, который жестоко избивал свою нелюбимую дочь.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Фрунзенский районный суд Петербурга отправил под арест на два месяца Максима Бердникова, которого обвиняют в истязании собственных детей. По версии следствия, отец регулярно бил 6-летнюю дочку и 4-летнего сына. Его жена, приходившаяся детям мачехой и также бившая девочку, пока задержана.

- По данным следствия, подозреваемые, являясь отцом и мачехой девочки 2014 года рождения, с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшей систематически наносили ей множественные удары руками и ногами по туловищу, а также используя в качестве оружия бейсбольную биту, - сообщала накануне пресс-служба петербургского управления Следственного комитета.

Напомним, что история попала в СМИ 17 января. Через месяц, после того, как девочка попала в больницу с загноившейся раной. Все это время ни следствие не полиция не предавали дело огласке.

Тогда же, в декабре из семьи забрали и младшего мальчика и третьего ребенка - годовалую девочку. Пока все они находятся в больнице. Их родителям предъявлены обвинения по статьям «Истязание группой лиц заведомо несовершеннолетнего» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ранее им вменяли лишь неисполнение родительских обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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