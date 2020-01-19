2020-01-19T11:12:46+03:00
Общество

Погода в Петербурге 19 января может побить очередной рекорд

В городе будет тепло, но ветрено и дождливо
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
19 января 2020 года в Петербурге будет тепло и дождливо.19 января 2020 года в Петербурге будет тепло и дождливо.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Крещенских морозов в христианский праздник в Петербурге так и не случилось. Зато погода в городе может побить очередной рекорд. Об этом рассказал на своей странице в соцсети Facebook ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что 19 января в Северной столице будет от +3 до +5 градусов тепла. При этом ожидается порывистый ветер скоростью 6-11 метров в секунду.

- Сегодня, 19 января, погоду в Санкт-Петербурге будет определять теплый сектор очередного атлантического циклона. Погода ожидается облачная, пройдут дожди, - добавил Михаил Леус.

Плюс ко всему атмосферное давление будет выше нормы – составит 765 миллиметров ртутного столба.

Что касается рекорда, в последний раз так тепло в Петербурге 19 января было в 1898 году. Температура воздуха тогда составила +4,1 градус. Речь идет о суточном рекорде максимальной температуры. Праздник Крещения в этом году вполне может его побить.

Напомним, что этой зимой Северная столица бьет рекорды по теплу один за другим. Кроме того, температура воздуха в первой половине января стала самой высокой за 140 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Розы распустились в Петербурге из-за аномально теплой зимы
В Петербурге проходят крещенские купания
Погода в Петербурге 19 января может побить очередной рекорд
Болельщики «Зенита» провели акцию в честь годовщины снятия блокады Ленинграда
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Ленобласти
В Карельском Олонце спасатели сняли с дерева истощенную рысь
Отца из Купчино, избивавшего 6-летнюю дочку и маленького сына, арестовали до суда
«Из Африки прилетел»: жители Павловска заметили гулявшего по городу страуса
21 января будет временно перекрыта дорога Выборг-Светогорск
Раскрепощенный парень в красных кедах спел Лепса под гитару в петербургском метро
Петербургские ветераны, как и все российские, получат по 75 тысяч рублей ко Дню победы
Взломщик украл деньги из сейфа при помощи водосточной трубы и кувалды
В Волхове появился самый высокий в Ленобласти и Петербурге флагшток
Здание вокзала в Сестрорецке из-за ремонта закроют почти на два года
Движение по Таллинскому шоссе восстановлено после смертельного ДТП
С завода в Киришах двое мужчин украли 895 тонн битума
У безработного петербуржца в гостях отобрали ключи от «Порш Кайен» и саму машину
Подушку в виде женской груди и набор для бадминтона украли у петербуржца из старого «Фольксвагена»
В Петроградском районе обвалившийся потолок рухнул на кровать со спящим ребенком
Вместо дендрария и зимнего сада у парка 300-летия могут построить отели и парковку
На Таллинском шоссе УАЗ насмерть сбил пешехода и влетел в две фуры
Прогноз погоды на субботу, 18 января, в Санкт-Петербурге: +2 и небольшие дожди
Пьяный петербуржец потребовал у незнакомца под дулом пистолета подвезти себя до дома
Отчисленный студент-платник из ВШЭ Петербурга подал в суд на университет, ссылаясь на стресс во время сессии
В Петербурге арестовали на два месяца адвоката, который решал дела за миллионные взятки
В «Зенит» приехал на просмотр капитан сборной Казахстана
В Приморском районе задержали беглеца, сбившего на папином «Рено» подростка
Весной 2020 года временно изменится расписание поездов между Петербургом и Москвой
Петербуржец пытается вернуть любимую с помощью объяснительного объявления