Погода в Петербурге 19 января может побить очередной рекорд

19 Янв. 2020 2020-01-19T11:12:46+03:00

19 января 2020 года в Петербурге будет тепло и дождливо. Фото: Олег ЗОЛОТО

В городе будет тепло, но ветрено и дождливо

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Крещенских морозов в христианский праздник в Петербурге так и не случилось. Зато погода в городе может побить очередной рекорд. Об этом рассказал на своей странице в соцсети Facebook ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что 19 января в Северной столице будет от +3 до +5 градусов тепла. При этом ожидается порывистый ветер скоростью 6-11 метров в секунду.

- Сегодня, 19 января, погоду в Санкт-Петербурге будет определять теплый сектор очередного атлантического циклона. Погода ожидается облачная, пройдут дожди, - добавил Михаил Леус.

Плюс ко всему атмосферное давление будет выше нормы – составит 765 миллиметров ртутного столба.

Что касается рекорда, в последний раз так тепло в Петербурге 19 января было в 1898 году. Температура воздуха тогда составила +4,1 градус. Речь идет о суточном рекорде максимальной температуры. Праздник Крещения в этом году вполне может его побить.

Напомним, что этой зимой Северная столица бьет рекорды по теплу один за другим. Кроме того, температура воздуха в первой половине января стала самой высокой за 140 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU