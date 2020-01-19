2020-01-19T18:09:03+03:00
Общество

Больше 25 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Петербурге

В городе православный праздник проходит без происшествий
Евгения МОСКВИНА
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Больше 25,5 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Петербурге.Больше 25,5 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В этом году на Крещение в Петербурге подготовили 22 оборудованные купели. И испытать себя ледяной водой в них смогли уже больше 25 с половиной тысяч верующих. Такие данные предоставили в Главном управлении МЧС по городу на 14 часов дня. Цифра эта может увеличиться, ведь иордани по городу будут работать еще в течение нескольких часов.

Отмечается, что с каждым годом количество желающих окунуться в купели в Северной столице растет. Кроме того, в этом году с погодой повезло тем, кто не решался нырять в прорубь в крещенские морозы. В 2020-м праздничный день установил рекорд по температуре. Термометр 19 января показал +4,4 градусов и стал самым теплым за последние 122 года.

В МЧС по городу также отметили, что крещенские купания проходят в городе без каких-либо серьезных происшествий. Как и всегда, у иорданей по городу дежурят спасатели, медики и добровольцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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