2020-01-19T19:01:55+03:00
Общество

Уровень воды в Неве поднялся больше чем на метр

В городе ожидают сильные порывы ветра
Евгения МОСКВИНА
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Вода в Неве поднялась больше чем на метр.Вода в Неве поднялась больше чем на метр.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Уровень воды в Неве в воскресенье, 19 января, превысил один метр. Информация об этом появилась на сайте комплекса защитных сооружений Северной столицы. Так, по данным на 18:21 вечера отметка, находящаяся у Горного института, показала уровень в 102 сантиметра.

При этом переживать о подтоплении не стоит: наводнением в городе считается уровень, когда вода достигает отметки в 161 сантиметр. Поэтому, судя по всему, пока створки дамбы закрывать не будут.

Кроме того, в Петербурге в понедельник, 21 января, начнется непогода. В городе ожидают усиление ветра. Об этом горожан предупреждает Главное управление МЧС по городу. По прогнозам синоптиков, уже в ночь на 20 января ветер поднимется до 6-11 метров в секунду. Местами пройдет и небольшой мокрый снег с дождем. Днем в понедельник ветер усилится и составит от 7 до 12 метров в секунду. А местами его порывы могут достигать до 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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